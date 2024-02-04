Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.