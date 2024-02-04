Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

3

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

2

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