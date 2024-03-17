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Gaziantep'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde düzenlenen "Çember" operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 10 yıldır firari olan ve "11 ayrı suçtan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Hükümlü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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