Gaziantep’te 76 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarında 125 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 76’sı tutuklandı.

Gaziantep’te 76 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, son iki ay içerisinde meydana gelen faili meçhul olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda 65 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 125 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 125 şüpheliden 76’sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 49’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

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