Gaziantep'te babasının dövdüğü bebek yoğun bakımdan çıktı

Gaziantep'te, babası tarafından dövülen bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı. Bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

Haberler - DHA 03.12.2021 - 14:58

Gaziantep'te babasının dövdüğü bebek yoğun bakımdan çıktı

İlişkili Haberler

Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber

Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

'te babası fabrika işçisi Y.G. tarafından darbedilen ve yaklaşık beş gündür hastanede tedavi gören bebek yoğun bakımdan çıktı. 

Bebeğin yoğun bakımda takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bugün normal odaya alındığını söyledi.

"KISA SÜREDE TABURCU EDEBİLİRİZ"

Bebeğin ilk geldiği ana göre çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Demir, normal odada gözlem altında bir süre daha tutmaya devam edeceklerini ve sıkıntı olmazsa kısa sürede taburcu edebileceklerini kaydetti.

Demir, Cihan bebeği sabah yapılan kontrollerinin ardından normal odaya aldıklarını, şu an medikal tedavinin devam ettiğini dile getirerek, tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadıklarını aktardı.

"BESLENME SORUNUNU DA ÇÖZDÜK"

Kan tetkiklerinde de şu an için problem görünmediğini, solunumunun ve beslenmesinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Demir, ''Hastamızın yaptığımız son kontrolde sağlık durumunun çok daha iyi olması gerekçesiyle bugün hastamızı servise aldık. Hastamızın sağlık durumu geldiği güne oranla çok iyi. Beslenme sorunumuzu da çözdük. Yine serviste de birkaç günlük bir gözlem süremiz olacak. Bu süreç içinde de bir problem olmaz ise önümüzdeki hafta içinde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

8 YAŞINDAKİ ÖMER'İ MAGANDA KURŞUNU ÖLDÜRDÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...