Gaziantep'te bekçilere bıçaklı saldırı

Bey Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.



Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.



2 bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.



9 SABIKA KAYDI BULUNAN SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ



Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.