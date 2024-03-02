Gaziantep’te bir ayda 731 kişi tutuklandı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından son bir ayda çok sayıda asayiş uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı.

Gaziantep’te bir ayda 731 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli olaylara karışan ve aranan 5 bin 363 şüpheli yakalandı.

Adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 731'i tutuklandı. Uygulamalar ile 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi.

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