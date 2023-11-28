Gaziantep'te çocuk parkı yakıldı: 9 PKK şüphelisi gözaltında

Geçtiğimiz pazar günü Belkıs Mahallesi'nde yer alan Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine parka sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çocuk oyun gereçlerinin zarar gördüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, parkın PKK terör örgütü propagandası için yakıldığı belirlendi.

Olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.