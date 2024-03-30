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Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen yakalandı. Tanker içerisinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 7'sinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

Tarsus-Adana- (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu - 1

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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