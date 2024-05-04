Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'te Sedat K. idaresindeki otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Çakmak mevkisinde önünde seyir halinde olan N.M. yönetimindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Sedat K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vedat A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Adana-Gaziantep istikametinde ulaşım tek yönden sağlanıyor.

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