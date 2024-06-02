Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs, önündeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 6 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi Karşıyaka Alt Geçidi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Şerif Muhammed idaresindeki minibüs, kontrolden çıktıktan sonra önündeki motosiklete çarparak kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Feci kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2'si ağır 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reyyan Ali (16) ile Nazlı Batran (6) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Minibüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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