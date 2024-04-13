Gaziantep'te feci kaza | Otomobil kaza yapan araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kazada ağır yaralanan Mehmet Şerif Evren de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 7 kişi de Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.