Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası şahıslardan biri diğer şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.