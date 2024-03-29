Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.

İslahiye yönüne ilerleyen Kadir K. (29) yönetimindeki kamyonet, önünde ilerleyen Cemal Sönmez'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Cemal Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.



Cemal Sönmez’in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Kadir K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.