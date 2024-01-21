Gaziantep'te kira kavgası: Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Gaziantep’te S.C. isimli şahıs, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesi Sezai Altın'ı silahla vurarak öldürdü.

Gaziantep'te kira kavgası: Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Altın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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