Gaziantep'te motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Nizip- Birecik çevre yolunun 2’nci kilometresinde Hasan Kurt yönetimindeki motosiklet ile Ümit Can Dalkıran’ın kullandığı motosiklet aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın öldüğünü belirledi. Kurt ve Dalkıran’ın cansız bedenleri, incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kurt ve Dalkıran’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.