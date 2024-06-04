SF-260D tipi uçağın teknik özellikleri neler?

Aermacchi SF.260, akrobasi ve askeri eğitim uçağı olarak satılan hafif uçak. Orijinal modeli Stelio Frati tarafından Aviamilano için tasarlanmış, ilk uçuşunu (F.260 adıyla) 15 Temmuz 1964'te yapmıştır. Ülkemizde de eğitim uçuşlarında kullanılan SF-260D, yüksek manevra kabiliyeti ve ergonomik boyutlarıyla tanınıyor.



SF-260D TİPİ EĞİTİM UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: Başlangıç Uçuş Eğitimi

Motor tipi:1 EA LYCOMING AE10 - 540 - D4A5

Boş ağırlığı: 755 kg.

Azami kalkış ağırlığı: 1100 kg.

Üretim yılı: 1990

Yakıt kapasitesi: (Dahili-99lt.) (Harici-144lt.)

Yakıt tipi: 91 / 96 Oktanlı Benzin Emrc. 100 / 130 Oktanlı Benzin

Maksimum hız: 236 knot / 437 km/h

Havada kalma süresi: 7 saat

Azami irtifa: 26 000 ft.

Kapasite: 2 Yolcu, 1 Pilot