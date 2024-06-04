SF-260D tipi uçağın teknik özellikleri neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıkladı. İki askerin şehit olduğu kaza haberi ardından SF-260D tipi uçağın teknik özellikleri araştırılıyor. Peki, SF-260D tipi uçağın teknik özellikleri neler?

SF-260D tipi uçağın teknik özellikleri neler?

Aermacchi SF.260, akrobasi ve askeri eğitim uçağı olarak satılan hafif . Orijinal modeli Stelio Frati tarafından Aviamilano için tasarlanmış, ilk uçuşunu (F.260 adıyla) 15 Temmuz 1964'te yapmıştır. Ülkemizde de eğitim uçuşlarında kullanılan SF-260D, yüksek manevra kabiliyeti ve ergonomik boyutlarıyla tanınıyor.

SF-260D TİPİ EĞİTİM UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: Başlangıç Uçuş Eğitimi
Motor tipi:1 EA LYCOMING AE10 - 540 - D4A5
Boş ağırlığı: 755 kg.
Azami kalkış ağırlığı: 1100 kg.
Üretim yılı: 1990
Yakıt kapasitesi: (Dahili-99lt.) (Harici-144lt.)
Yakıt tipi: 91 / 96 Oktanlı Benzin Emrc. 100 / 130 Oktanlı Benzin
Maksimum hız: 236 knot / 437 km/h
Havada kalma süresi: 7 saat
Azami irtifa: 26 000 ft.
Kapasite: 2 Yolcu, 1 Pilot

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