Kaza kırım nedir? Kaza kırıma uğramak ne demek? Uçak kazası sonrası gündemde

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir.

Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.



KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?



Helikopterin veya uçağın tekrar onarılmasına izin verilecek düzeyde hasar görmesidir.

Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması 'kırım' anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay ‘kaza’ şeklinde ifade edilir.