Kaza kırım nedir? Kaza kırıma uğramak ne demek? Uçak kazası sonrası gündemde

Helikopter ve uçak kazalarında sıklıkla kullanılan kaza kırıma uğramak teriminin ne anlama geldiği, Kayseri'de düşen SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığının açıklanmasının ardından tekrar gündeme geldi. Peki, kaza kırıma uğramak nedir, ne demek?

Kaza kırım nedir? Kaza kırıma uğramak ne demek? Uçak kazası sonrası gündemde

kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir.

Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Helikopterin veya uçağın tekrar onarılmasına izin verilecek düzeyde hasar görmesidir.

Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması 'kırım' anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay ‘kaza’ şeklinde ifade edilir.

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