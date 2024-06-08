Gaziantep'te sazlık alanda ceset

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sazlık alanda erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 19 yaşındaki Furkan Akdoğan olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te sazlık alanda ceset

'in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı kenarındaki sazlık alan yanındaki buğday ekili tarlayı biçmeye biçerdöver operatörü, yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 19 yaşındaki Furkan Akdoğan olduğu tespit edildi.

Akdoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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