Gaziantep’te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavga sırasında ateşlenen mermilerden biri evinin önünde çay içen 42 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Küçük'e isabet etti. Hasteneye kaldırılan Küçük kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan iki zanlının yakalanması için çalışması başlatıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 02:25

Gaziantep’te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

’te silahlı kavgada, arada kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine silahla ateş etmeye başladı.

O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük’e (42) mermi isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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