Gaziantep'te tefeci operasyonu

Gaziantep'te, tefecilik suçuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te tefeci operasyonu

'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde 2 ikamete baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 195 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 2 adet not defteri ve 2 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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