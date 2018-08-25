Alınan bilgiye göre, Ömer Kaya'nın kullandığı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Gaziantep'te trafik kazası: 18 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te ticari taksi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada,18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Kaya'nın kullandığı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.