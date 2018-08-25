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Alınan bilgiye göre, Ömer Kaya'nın kullandığı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.