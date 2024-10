Gaziantep'te ucuz araç vaadiyle dolandırıcılık: Binden fazla mağdur var

"IBAN ÜZERİNDEN VE ELDEN PARA VERDİK"



Dolandırıcı olduğu öne sürülen kişiye elden ve iban üzerinden para gönderdiğini söyleyen Ramazan Akkurt ise, "Şimdi bu yüksek kar amacı ile taksi getiririm vaadiyle insanları bir nevi tuzağa çeken bir vatandaştır ve biz bu arkadaşımıza iban ile ve elden para vermiş olduk. Yani benim gibi binlerce insan var. Gaziantep'te benim gibi binlerce insan var. Gaziantep'te 1 milyar TL'ye yakın topladı. 5 aydır kimseye araba da getirmiyor. Her ayda şu gün gelecek, bugün gelecek diye oyalıyor. Savcılığa vermiş olduğumuz avukatlarımızın kanalıyla da şu anda 300 kişi şikayetçi var.



Gaziantep gibi bir ilde bu şahıs çok kişiyi yüklü miktarda dolandırdı ve şuan dışarıda geziyor. Şu anda bu şahıs İstanbul'da ve her an yurt dışına da kaçma imkanı var. Biz bunu ifadelerimizde de belirttik. Burada savcılarımızın harekete geçmesini, bu şahsın içeri alınıp bu paraları nereye aktardığını soruşturmasını talep ediyoruz. Ben 650 bin TL iban üzerinden para gönderdim. 420 bin TL de elden kendisine verdim. Şu anda da kendisinden şikayetçiyiz. 300 kişiye yakın şikayetçi var. Bu araba getirip vergiden muaf diyerek bize uygun şekilde vereceğini vaat etti. Bize, 'Rent a Car firmalarından uygun şekilde alıyorum ve size verdiğimde almış olduğum 400 bin lira her araç için en az 50-100 bin lira ben kar ediyorum.' dedi.



Biz bu aracın değerinin 700 bin, 600 bin olduğunu biliyoruz ama kendi bize kar amacı vaadiyle getirdiği için biz de buna kandık. Biz burada savcılarımızın harekete geçip bu şahsın içeri atılmasını ve paraların nereye aktarıldığını soruyoruz. Bir an önce bununla yurtdışının el altından kaçmaması için de gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.