Gaziantep'teki helikopter kazası ardından merak ediliyor: Kaza kırım raporu nedir? Uçağın kaza kırıma uğraması ne anlama geliyor?

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Kaza haberi ardından "kaza kırım" ve " kırıma uğramak" terimleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.



KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?



Kaza kırım, helikopterin veya uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu ve can kaybının olmadığu durumlarda "kırım" kelimesi kullanılır. Can kaybının olması durumunda olay "kaza" şeklinde ifade edilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.



KAZA KIRIM RAPOU NEDİR?



Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Kazaların nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.