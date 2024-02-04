Gaziantep'teki helikopter kazası ardından merak ediliyor: Kaza kırım raporu nedir? Uçağın kaza kırıma uğraması ne anlama geliyor?

Helikopter ve uçak kazalarında sıklıkla kullanılan "kaza kırım raporu" ve "kırıma uğramak" teriminin anlamı, Gaziantep’te düşen polis helikopterinin "kaza kırıma" uğradığının açıklanmasının ardından tekrar gündeme geldi. Peki, kaza kırım raporu nedir? Uçağın kaza kırıma uğraması ne anlama geliyor?

Gaziantep'teki helikopter kazası ardından merak ediliyor: Kaza kırım raporu nedir? Uçağın kaza kırıma uğraması ne anlama geliyor?
Arşiv

’te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. haberi ardından "kaza kırım" ve " kırıma uğramak" terimleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?

Kaza kırım, helikopterin veya uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu ve can kaybının olmadığu durumlarda "kırım" kelimesi kullanılır. Can kaybının olması durumunda olay "kaza" şeklinde ifade edilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.

KAZA KIRIM RAPOU NEDİR?

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Kazaların nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...