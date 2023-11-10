Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyan gemi İzmir'den yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi, İzmir'den hareket etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım gemisinin Cumartesi günü Mısır'daki El-Ariş Limanına varmasının beklendiğini açıkladı.

Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyan gemi İzmir'den yola çıktı

İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.

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