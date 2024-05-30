Siirt'te silahlı kavga: Vali çatışmanın ortasında kaldı

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camii yakınında iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada silahlı kavganın ortasında kaldı. Olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Siirt'te silahlı kavga: Vali çatışmanın ortasında kaldı

'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.

VALİNİN KORUMALARI ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"VALİYİ Mİ VURDULAR?"

Kavga sırasında camide cep telefonu ile silah seslerinin geldiği yönü çeken ve makam aracını gören kişi, "Valiyi mi vurdular?" diye panikle sorarken, bir başka kişi ise "Yok, yok, bir şey yok, sakin olun. Vali Bey burada. Sayın Valimizi içeri alın. Sayın Valim, içeri girin" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbu-Ankara-İzmir cuma vakitleri

31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbu-Ankara-İzmir cuma vakitleri

Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

Ağrı’da çıplak gezen kadın, polisleri alarma geçirdi

Ağrı’da çıplak gezen kadın, polisleri alarma geçirdi

MEB 20 bin öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ne zaman son?

MEB 20 bin öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ne zaman son?

1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...