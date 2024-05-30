Siirt'te silahlı kavga: Vali çatışmanın ortasında kaldı

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.

VALİNİN KORUMALARI ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



"VALİYİ Mİ VURDULAR?"



Kavga sırasında camide cep telefonu ile silah seslerinin geldiği yönü çeken ve makam aracını gören kişi, "Valiyi mi vurdular?" diye panikle sorarken, bir başka kişi ise "Yok, yok, bir şey yok, sakin olun. Vali Bey burada. Sayın Valimizi içeri alın. Sayın Valim, içeri girin" dedi.

