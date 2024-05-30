Geçici tutuklama nedir, nasıl olur?

Geçici tutuklamanın ne olduğu, sosyal medyada birçok kişinin merak ettiği hukuksal konular arasında yer almaya başladı. Kırmızı bülten veya difüzyon mesajındaki suç ve delil durumunu bakarak şahsın geçici tutuklanması, adli kontrol altınana alınması veya serbest bırakılması yönünde karar verilebilir. Peki, geçici tutuklama nedir, nasıl olur?

Geçici tutuklama nedir, nasıl olur?

Geçici tutuklana, aranan kişi, kırmızı bülten veya difüzyon mesajı esas alınarak geçici olarak tutuklanabilir.

Mahkeme atılı suçun niteliğini, suça ilişkin olguları ve aranan kişinin durumunu dikkate alarak tutuklama yerine adli kontrole de hükmedebilir.

Geçici tutuklama süresi "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”nin (SİDAS) 16’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

SİDAS’a göre geçici tutuklama süresi en az 18 gün, en fazla 40 gündür.

SİDAS’a taraf olmayan devletlerle ilgili iade taleplerindeki geçici tutuklama süreleri o ülke ile aramızdaki ikili anlaşmalarda düzenlenmiştir.

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