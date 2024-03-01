Geçtiğimiz yıl iptal edilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri için tarih verildi

İPTAL AÇIKLAMASI

İptal haberi "Dünyadaki olayların değişkenliği göz önüne alındığında, dünyanın her köşesinden seyahat eden binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortağın aldığı tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA’ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır" sözleriyle duyurulmuştu.



2022 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift aday olduğu altı kategoriden dördünü kazanarak damga vurmuştu.