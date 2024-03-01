Geçtiğimiz yıl iptal edilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri için tarih verildi

Adaylar arasında Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi yıldızların yer aldığı 2023 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen törenin İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.
MTV Avrupa Müzik Ödülleri bu yıl 10 Kasım'da sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl Paris'te gerçekleşmesi planan ödül treni bu yıl Manchester'da düzenlenecek.
Son MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti.
İPTAL AÇIKLAMASI
İptal haberi "Dünyadaki olayların değişkenliği göz önüne alındığında, dünyanın her köşesinden seyahat eden binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortağın aldığı tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA’ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır" sözleriyle duyurulmuştu.
2022 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift aday olduğu altı kategoriden dördünü kazanarak damga vurmuştu.
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