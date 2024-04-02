Gelenek bu seçimde de bozulmadı! Trabzon Of'u 150 yıldır aynı aile yönetiyor

Trabzon'un Of ilçesini 150 yıldır aynı aile yönetiyor.
Belediye başkanları 14 kez değişti ama soyadları hep aynı kaldı. Son seçimi de yine aynı aileden bir isim, AK Parti adayı Salim Salih Sarıalioğlu kazandı.
Of Belediyesi 1874 yılında kuruldu.
İlk başkan Sarializade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep aynı aile tarafından yönetildi.
Aile üyeleri Sarıalioğlu ve Saral soyisimlerini kullanıyor.
İlçenin belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti’den tekrar aday gösterildi.
Sarıalioğlu’nun rakiplerinin 4'ünü 'Saral' soy isimli adaylar oluşturdu.
CHP'den Halil Saral, Yeniden Refah Partisinden Güngör Saral, Saadet Partisinden Mustafa Saral aday oldu
5 adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isim ise İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.
Yaklaşık 26 bin kişinin oy kullandığı ilçede sandığa giden seçmen, tercihini mevcut Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’ndan yana kullandı.
Oyların yüzde 47'sini alan AK Parti adayı seçim yarışını önde bitirdi.
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