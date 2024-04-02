Gelenek bu seçimde de bozulmadı! Trabzon Of'u 150 yıldır aynı aile yönetiyor

Trabzon'un Of ilçesini 150 yıldır aynı aile yönetiyor.



Belediye başkanları 14 kez değişti ama soyadları hep aynı kaldı. Son seçimi de yine aynı aileden bir isim, AK Parti adayı Salim Salih Sarıalioğlu kazandı.



Of Belediyesi 1874 yılında kuruldu.



İlk başkan Sarializade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep aynı aile tarafından yönetildi.



Aile üyeleri Sarıalioğlu ve Saral soyisimlerini kullanıyor.