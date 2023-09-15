Gelin alma sırasında havaya ateş açan gelinin kardeşine gözaltı

Trabzon’daki bir gelin alma merasiminde, tabancayla havaya ateş açan gelinin erkek kardeşi T.C.D., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı.

Gelin alma sırasında havaya ateş açan gelinin kardeşine gözaltı

’da gelin alma sırasında havaya ateş açan T.C.D. isimli kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma töreninde gelinle birlikte evden çıkan erkek kardeşi T.C.D. tabancayla art arda havaya ateş etti.

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmayla T.C.D., gözaltına alındı.

Evindeki aramada, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında, “Genel güvenliği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde meşalelerle evden çıkan gelini bekleyen çevredekilerin de tabancayla havaya ateş ettiği görüldü.

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