Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, Bursa-İzmir karayolunun 87. kilometresindeki Güllüce Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda otomobille çarpıştı.
Otomobildeki Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Serkan Ay, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunanlardan yaralanan 5 kişi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın bir,otomobilde bulunanların, İstanbul'dan Manisa'ya gelin almaya giderken meydana geldiği öğrenildi.
Gelin arabasıyla otomobil çarpıştı: 4 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'dan Manisa'ya gelin almaya gidenlerin bulunduğu otomobilin Mustafakemalpaşa ilçesinde bir başka otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.