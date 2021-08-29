Gelinin testi pozitif çıktı, damat ve davetliler karantinaya alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün töreni sonrası gelinin corona virüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.



Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi. Nurselin S. dünyaevine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti.



Geline burada yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.



Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.