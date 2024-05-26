Gelininin evine gireni öldüren kayınpederin cezası belli oldu

"OĞLUM 4-5 BIÇAK DARBESİ İLE KASTEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"



Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Aykut Yaldız’ın babası Hamit Yaldız, "Savcılık mütalaasındaki ‘haksız tahrik’ konusunu kabul etmiyoruz, burada oğluma tuzak kuruldu. Oğlum 4-5 bıçak darbesi ile kasten öldürülmüştür. Madem eve biri girdi, ararsın devletin jandarmasını polisi ona teslim edersin, hırsız da olsa devletin makamları tarafından yargılanır, gereken cezayı alırdı. Keşke benim oğlum ölmeseydi de devletin verdiği ceza ile cezaevinde kalsaydı. Sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



"SİZLERİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"



Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu sanık Recep Karakuş ise "Bir diyeceğim yoktur. Böyle olmasını istemezdim. Kesinlikle kasten yaptığım bir iş değildir. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.



Şikayetçi avukatı, savcılığın mütalaasındaki "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçu yerine sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Sanık avukatı ise olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek müvekkilinin beraatini istedi.



İYİ HAL İNDİRİMLİ 12,5 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, olayın oluş şeklinde tasarlama veya meşru müdafaa olmadığına karar vererek, sanık Recep Karakuş’a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 12,5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.