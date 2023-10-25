Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Uzman yardımcısı alımı başvuru şartları

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,



- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),



- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,



- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi uygun yerlere asılacak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazıyla bildirilecek.