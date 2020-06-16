Genç avukatın sır ölümü

İzmir Karşıyaka'da 30 yaşındaki avukat Doğa Tokuçoğlu, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç avukatın, o anlarda çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Tokuçoğlu'nun intihar etme ihtimaline karşı yapılan incelemede, bu yönde bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

DHA 16.06.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 13:08

Genç avukatın sır ölümü

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Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu (30), dün akşam dengesini kaybedince İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki 12'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILDI

Tokuçoğlu'nun balkondan düştüğü sırada, evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, Doğa Tokuçoğlu'da olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Yapılan inceleme sonunda da nişanlı olan Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Tokuçoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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