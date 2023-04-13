Genç hemşire evinde ölü bulundu

Sakarya'da bir hemşire, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu.

Adapazarı ilçesinde Dicle Naz (27) hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları hemşirenin evine gitti.



Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, hemşireyi yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede Dicle Naz hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.