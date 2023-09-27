Genç Kart nedir? Genç Kart başvuruları ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamayı ilk kez duyurdu

GENÇ KART NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolduran gençler tarafından kullanılabilecek. Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

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Uygulamanın ayrıntılarını paylaşan Erdoğan; "Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.