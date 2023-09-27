Genç Kart nedir? Genç Kart başvuruları ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamayı ilk kez duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Genç Kart uygulamasına değindi. Gençlere verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını, bugünkü Kabine toplantısında bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını aktaran Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirtti. Peki, Genç Kart nedir? Genç Kart başvuruları ne zaman başlayacak?

Genç Kart nedir? Genç Kart başvuruları ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamayı ilk kez duyurdu

'ın açıklamaları ardından Kart uygulamasının ayrıntıları merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kart ile gençlerin sinema, müze ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerden ücretsiz veya indirimli faydalanmayı sağlayacağını açıkladı.

Genç Kart nedir? Genç Kart başvuruları ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamayı ilk kez duyurdu - 1

GENÇ KART NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolduran gençler tarafından kullanılabilecek. Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

CUMHURBAŞKANI EROĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Uygulamanın ayrıntılarını paylaşan Erdoğan; "Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı. 

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