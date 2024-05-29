Genç kız, sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Olay bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan’dan Erzurum’a anneannesinin yanına gelen İ.A., dün akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23 .00 sıralarında eve döndü.

BIÇAKLA DAYISINA SALDIRDI



Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve içkili gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.