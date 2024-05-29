Genç kız, sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Erzurum'da 16 yaşındaki genç kız, gece sokağa çıktığı için kendisini darbeden dayısını bıçaklayarak öldürdü.

Genç kız, sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Olay bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı ’dan ’a anneannesinin yanına gelen İ.A., dün akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23 .00 sıralarında eve döndü.

BIÇAKLA DAYISINA SALDIRDI

Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve içkili gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Genç kız, sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü - 1

YARALANAN DAYISININ ASANSÖRE TAŞINMASINA YARDIM ETTİ

İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.’nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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