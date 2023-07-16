Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ



Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.