Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Çalışanı alımı sınavları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1071 gençlik çalışanı alımı yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları, 29 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden açıklandı. Personel alımı başvuruları ardından adaylar sözlü sınava tabii tutulacak.



GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?



2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da uygulanacak.



Adaylar sınav tarihi ve yerini ise (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden görüntüleyebilecek.