Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

"Suriye'nin kuzeyine kara harekatı düzenlenecek mi?" sorusuna yanıt aranırken, Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki komutan güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin zamanlaması kritik. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri hafta sonunda Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç Harekatı düzenlemiş, ardından da Suriye'nin kuzeyine kara harekatı gündeme gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada ise, Suriye’deki gelişmelerin izlediği belirtilerek, gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılmıştı.

Güler'in ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmede bu gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor.