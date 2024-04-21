Geri dönüşüm fabrikasından dayanılmaz koku: Mahalleli isyan etti

"NUMUNELER ALINIYOR"



Günay gazetecilere, savcılıktan arama izni bulunmadığı için kolluk kuvvetleriyle belirli alanda inceleme yaptıklarını söyledi.



Gün boyu aldıkları ihbarların ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Günay, "Fabrikaya gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini görme şansımız olmadı." dedi.



Günay, İzmit bölgesinden getirilen ve tehlikeli atık sınıfında olan demir yığınının fabrikada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yanmış bir demir yığını var. Acayip koku yayıyor, çok rahatsız edici. Herkes maskeli. Belediye olarak başkanın görevlendirmesiyle geldik. Tespit tutanaklarını tuttuk, resimli. Numuneler alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne götürülüyor. Onlar da tutanaklarını tutuyor. Fabrikanın aldığı ÇED raporu var. Ona göre buraya ruhsat verilmiş. Tehlikeli atıkların işlenmesiyle ilgili. Başkanımız da bu konuda rahatsız. 'Git, gereğini yap.' dedi. Bu bölgedeyiz, elimizden geleni yapacağız. En ağır yaptırımları yapacağız."



Kimsenin zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Günay, "Bu firma hakkında gereken hukuki yönden en ağır müeyyideyi uygulayacağız." diye konuştu.