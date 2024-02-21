Gezi Parkı davasında 3 sanık için yeniden yargılama: Mahkeme Yargıtay’ın kararına uydu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023 tarihinde ceza alan 8 sanıklı davada, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.



Sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’ın ise mahkumiyet kararları bozuldu ve tutuklu bulunan Yapıcı ve Altınay için adli kontrolle tahliye kararı verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma sonrasında yapılan ilk duruşmaya, sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.



BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER



Mücella Yapıcı’nın avukatı Fikret İlkiz ve Ekmekçi’nin avukatı Hasan Fehmi Demir müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.



Altınay’ın avukatı Tora Pekin ise, “Yargı kararıyla tarih yazılamaz. Yargının görevi suçu ve suçluluları tespit ederek, hapse girmesi gerekenle girmemesi gerekeni ayırt etmekten ibarettir. Müvekkilim dahil üç sanık için verilen bozma kararı hakkında ne diyeceğimiz soruluyor; Gezi suç değildir, bu dosyanın sanıkları da suçlu değildir. Dosyada bu gerçeğin üstüne gölge düşürecek tek bir delil kırıntısı dahi yoktur ve yargıcın en önemli görevi hala bir insanın özgürlüğüyle ilgili karar almaktır.” dedi.



YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI



Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay’ın bozma kararına uydu. Heyet, üç sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.



MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sanıklarla alakalı olaylara ilişkin MOBESE ve görüntü kaydının bulunup bulunmadığı hususunda bilgi istenmesine ve sanıklarla alakalı Gezi Parkı olaylarıyla ilgili, “2911 sayılı yasaya muhalefet” suçundan herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, bu kapsamda kamu davasının açılıp açılmadığı hususunda bilgi istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.

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