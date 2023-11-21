GİB sınav başvuruları başladı: 2024 GİB sınav başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2024 GİB sınavı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2000 gelir uzman yardımcısı alımı için başvurunun nasıl yapılacağı ve şartlar belli oldu. İşte ayrıntılar.
GİB SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce www.gib.gov.tr'den ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
GİB SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
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