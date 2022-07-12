Giresun ve Çorum'da 23 kişi mantardan zehirlendi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğada topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.



Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 14 kişinin doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.



Hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiklerini aktaran Bulut, "Sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım izlemleri devam ediyor. Gerekli planlamalarını yaptık." ifadesini kullandı.



Bulut, ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekti.



ÇORUM'DA DA 9 KİŞİ HASTANELİK OLDU



Çorum'da da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde aynı aileden H.G, E.G. ve Z.D, Sungurlu ilçesinde V.Ç, N.K. ve M.K, Alaca ilçesinde S.K, Boğazkale ilçesinde Z.Ç. ile Bayat ilçesinde H.K. doğadan topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.



Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.