Giresun'da otomobil denize düştü: 1 ölü

Giresun'un Keşap ilçesinin Uzuncakum mevkiinde akşam saatlerinde Trabzon istikametinden Ordu istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak denize uçtu.
Kazanın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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