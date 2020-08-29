NTV Haber 29.08.2020 - 12:08
Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışması sürüyor.
Yaklaşık 700 kişinin katıldığı arama çalışmaları Doğankent-Tirebolu yolunda yoğunlaştırılmıştı.
Çalışmaların 7. gününde Duroğlu beldesinde dere yatağı içinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp kişinin Kemal Akar olduğu tespit edildi.
Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışması sürüyor.
VİDEO: GİRESUN'DA SEL BÖYLE GELDİ