Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Giresun'daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha daha cansız bedeni bulundu. Ölü sayısı 9'a yükseldi.

NTV Haber 29.08.2020 - 12:08

Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı arama çalışmaları Doğankent-Tirebolu yolunda yoğunlaştırılmıştı.

Çalışmaların 7. gününde Duroğlu beldesinde dere yatağı içinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp kişinin Kemal Akar olduğu tespit edildi.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışması sürüyor.

VİDEO: GİRESUN'DA SEL BÖYLE GELDİ 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...