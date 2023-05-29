Gizemli zehirlenmede 65 gündür tedaviler sürüyor

ZEHİRLENMENİN NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Zehirlendikleri düşünülen 23 hastadan 5'i ise durumlarının ağır seyretmesinden dolayı kaldıkları hastanelerden taburcu edilmedi. 23 işçinin zehirlendiği ayakkabı imalathanesiyse kapalı olarak kalmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerdeyse hastanelerde tedavi altında olan 23 işçinin zehirlenme nedeninin imalathanede kullanılan hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia da bir gelişme olmadığı kaydedildi.