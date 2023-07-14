Göçmen kaçakçılarına operasyon

Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 18 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon
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kaçakçılarına yönelik Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sahil güvenlik komutanlığı ve sınır birlikleri ile 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, kaçakçıların örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise göçmen kaçakçılığını organize eden 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonları Twitter üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleri ile mücadelemiz aralıksız devam edecek." mesajını paylaştı.

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