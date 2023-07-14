Göçmen kaçakçılarına operasyon

Göçmen kaçakçılarına yönelik Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sahil güvenlik komutanlığı ve sınır birlikleri ile 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonlarda, kaçakçıların örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise göçmen kaçakçılığını organize eden 9 şüpheli yakalandı.



Operasyonları Twitter üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleri ile mücadelemiz aralıksız devam edecek." mesajını paylaştı.



ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2️⃣ FARKLI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA



1️⃣8️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️



📌1️⃣ Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/xC3blmMAOQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2023