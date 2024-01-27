Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda 24 Ocak'ta Tatvan'da 4, Van'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Operasyonda, tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

