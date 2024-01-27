Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

'in Tatvan ilçesi ile 'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ocak'ta Tatvan'da 4, Van'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda, tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

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