Göçmen operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen “Kalkan” isimli operasyonda, 19 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Göçmen operasyonunda 3 tutuklama

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’te kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik Nurdağı ilçesinde “Kalkan” operasyonu düzenledi.

Operasyonda, takibe alınan 3 farklı otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Organizatör şüphelileri A.B., İ.K. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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