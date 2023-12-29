Göçmen operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep’te kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, 3 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik Nurdağı ilçesinde “Kalkan” operasyonu düzenledi.



Operasyonda, takibe alınan 3 farklı otomobilde 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.



Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Organizatör şüphelileri A.B., İ.K. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.